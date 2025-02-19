Никита Щитов: «Не знаю, почему СКА – позор российского хоккея. Команда неплохая, собраны хорошие игроки. Почему идет такой негатив?»
Никита Щитов высказался о кричалке «СКА – позор российского хоккея».
Подобным скандированием в адрес СКА отметились фанаты «Спартака», «Локомотива» и «Северстали».
«Лига же не может запретить болельщикам ходить на хоккей. Они выплескивают эмоции и решили так кричать.
Клубы с большими финансовыми возможностями являются раздражителями, болельщики пытаются вот так вот выразить свои эмоции. СКА – раздражитель для болельщиков, поэтому у нас есть повод это обсудить.
Не знаю, почему СКА – позор российского хоккея. Там неплохая команда, в ней собраны хорошие игроки. Почему в ее сторону идет такой негатив?» – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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