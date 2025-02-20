«Чикаго» обсуждает обмен Джонса. Защитник c зарплатой 9,5 млн в год снимет запрет на переход: «Хочу дать себе шанс на Кубок Стэнли»
«Чикаго» обсуждает обмен Сета Джонса.
30-летний защитник проводит в команде четвертый сезон. В текущей регулярке на счету Джонса 26 (6+20) очков в 38 матчах при полезности «минус 11».
Его действующее соглашение с кэпхитом (средней годовой зарплатой) 9,5 млн долларов рассчитано до 2030 года. В контракте игрока прописан полный запрет на обмен без его согласия. Джонс готов отказаться от этого пункта.
«Хочу дать себе шанс на Кубок Стэнли по ходу карьеры. Я знаю, что мой контракт не так-то просто обменять, но именно с этим мы сейчас разбираемся.
Если переход произойдет, то так и тому и быть. Пока я в «Чикаго», то отдаю все силы и внимание команде, пытаясь сделать ее лучше», – сказал игрок «Блэкхокс» Сет Джонс.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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