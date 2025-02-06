Летучая мышь кружила надо льдом перед игрой «Чикаго» с «Эдмонтоном». Сотрудник арены поймал ее в большой сачок
Летучая мышь кружила надо льдом перед игрой «Чикаго» с «Эдмонтоном».
Инцидент произошел за 15 минут до начала встречи регулярного чемпионата НХЛ. Отмечается, что в большой сачок ее поймал сотрудник арены United Center в Чикаго.
Матч завершился победой «Эдмонтона» в овертайме со счетом 4:3.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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