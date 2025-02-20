Жамнов о судьях: «Тренер может кричать на них, но от этого ничего не изменится. Выводит из равновесия, когда в одну сторону удаление дают, а в другую – нет»
– Некоторые тренеры еле сдерживают себя, чтобы не критиковать судейство. Вам приходится сдерживать себя?
– Постоянно. Иногда могу подозвать судью и поговорить с ним, когда уже совсем некоторые вещи не понятны. Порой это эмоции. Тренер может кричать на судью, что он там не увидел что-то, но ты уже ничего не поменяешь, игра идет дальше.
Если ты покричишь на судью, ничего не изменится. Я прекрасно понимаю, что и арбитры находятся под приличным давлением. Просто бывает, что за одно и то же нарушение в одну сторону удаление дают, а в другую – нет. Такие вещи выводят из равновесия, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Алексей Жамнов: «В Северной Америке боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У наших игроков другой менталитет. Многие вещи делают только из-под палки»
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