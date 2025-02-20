Алексей Жамнов: «В Северной Америке боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У наших игроков другой менталитет. Многие вещи делают только из-под палки»

Алексей Жамнов высказался о менталитете российских хоккеистов.

– В Северной Америке просто очень боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У нас все чуть по-другому. Здесь многие вещи делают только из-под палки.

Наверное, у наших игроков немного другой менталитет. Скажу по своей опыту в нашей команде – некоторые вещи приходится делать с помощью кнута.

– Это советское наследие?

– Да эти ребятки в Советском союзе никогда не жили и не тренировались. Вы можете спросить любого человека, который прошел летние сборы в СССР, какие сейчас сборы – так вот это даже не сравнимо, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .