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  • Жамнов о 3:2 с «Динамо»: «Спартак» не мог проиграть. Не я фартовый, а ребята – стараются, бьются до конца. Фарт просто так не дается»
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Жамнов о 3:2 с «Динамо»: «Спартак» не мог проиграть. Не я фартовый, а ребята – стараются, бьются до конца. Фарт просто так не дается»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Динамо».

Красно-белые одержали победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 ОТ. 

– Мы просто не могли проиграть сегодня, нам нужна была эта победа. Все‑таки это дерби, и предыдущие два мы неудачно сыграли. Сегодня все старались.

– Кудашов вас назвал «фартовым» и сказал, что фарт когда‑нибудь закончится.

– Лучше бы это в Пекине [на ОИ‑2022] так было. Если говорить «фарт», может быть, он есть, но фарт просто так не дается. Ребята стараются, бьются до конца. Я это говорил, когда мы пришли сюда, что надо поменять менталитет в команде.

Ребята должны понимать, что любую игру можно спасти. Фартит тем, кто пытается изменить ситуацию в лучшую сторону, и в этом смысле не я фартовый, а ребята, которые сегодня это сделали, – сказал Жамнов. 

Кудашов о 2:3 от «Спартака»: «Динамо» должно было выиграть. Жамнов – фартовый, передайте ему. Но рано или поздно этот фарт заканчивается»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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