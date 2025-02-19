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  • Александр Якушев: «Горжусь, что играл с Майоровым в одной команде. Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента «Спартака», за что ему большое спасибо»
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Александр Якушев: «Горжусь, что играл с Майоровым в одной команде. Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента «Спартака», за что ему большое спасибо»

Александр Якушев гордится тем, что играл в команде с Борисом Майоровым.

В понедельник перед игрой «Спартака» с «Динамо» Майоров и Якушев вместе произвели символическое вбрасывание.

Майоров в феврале 2023 года сообщал, что на тот момент не общался с Якушевым с конца 90-х годов из-за кадровых разногласий. Матч с «Динамо» они смотрели, сидя рядом в одной ложе.

«Я горжусь тем, что играл с Борисом Александровичем в одной команде. Горжусь, что я играл с великим капитаном и хоккеистом. И еще раз поздравляю Бориса Александровича с прошедшим днем рождения, дай бог здоровья, энергии, семейного благополучия.

Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента клуба Олега Усачева, за что большое ему спасибо. Сейчас клуб сплочен по-настоящему, мы все готовы помогать нашей команде, очень переживаем за нее.

Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым – молодцы, команда сделала большой шаг вперед. И большое спасибо нашим болельщикам, благодаря которым атмосфера на трибунах просто невероятная», – сказал двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака» Александр Якушев.

Майоров о возобновлении общения с Якушевым: «Говорили о хоккее, о «Спартаке». Была хорошая атмосфера. Благодарю руководителя клуба за то, что это произошло»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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logoБорис Майоров
logoЧемпионат.com
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