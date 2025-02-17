Кудашов о 2:3 от «Спартака»: «Динамо» должно было выиграть. Жамнов – фартовый, передайте ему. Но рано или поздно этот фарт заканчивается»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со «Спартаком».
Бело-голубые потерпели поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.
– «Спартак» чуть побыстрее был. Нам не хватило свежести и эмоций. Но даже в таком состоянии мы могли или даже должны были выиграть. Старались, но не хватило этой свежести. Чем ближе к плей‑офф, тем тяжелее.
– «Спартаку» помогла домашняя арена?
– Алексей Юрьевич [Жамнов] – фартовый. Вы ему передайте. Уже сколько игр таких было. Но рано или поздно этот фарт заканчивается, – сказал Кудашов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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