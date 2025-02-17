Кудашов о 2:3 от «Спартака»: «Динамо» должно было выиграть. Жамнов – фартовый, передайте ему. Но рано или поздно этот фарт заканчивается»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры со «Спартаком».

Бело-голубые потерпели поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3 ОТ.

– «Спартак » чуть побыстрее был. Нам не хватило свежести и эмоций. Но даже в таком состоянии мы могли или даже должны были выиграть. Старались, но не хватило этой свежести. Чем ближе к плей‑офф, тем тяжелее.

– «Спартаку» помогла домашняя арена?

– Алексей Юрьевич [Жамнов ] – фартовый. Вы ему передайте. Уже сколько игр таких было. Но рано или поздно этот фарт заканчивается, – сказал Кудашов .