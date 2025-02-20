НХЛ встретилась с группой, желающей создать клуб в Новом Орлеане. Беттмэн утверждал в 2024-м, что лига не планирует расширяться

НХЛ встретилась с инициативной группой, желающей создать клуб в Новом Орлеане.

Об этом сообщал инсайдер ESPN Кевин Уикс со ссылкой на заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли . Подробности разговора не раскрываются.

В Новом Орлеане играют «Сэйнтс » из НФЛ и «Пеликанс » из НБА. Арена баскетбольной команды Smoothie King Center открылась в 1999 году и вмещает 16 867 зрителей на матчах и 17 971 зрителя на концертах.

Отметим, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в прошлом году утверждал, что лига не планирует расширяться в ближайшее время.

Тем не менее инсайдеры выделяют в качестве наиболее предпочтительных мест для экспансии Атланту, Хьюстон и Квебек.