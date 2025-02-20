Величкин про слова Малкина об игре в России: «Он чувствует свое здоровье, возможности. Женя с удовольствием прилетал во время локаута. Он всю жизнь все делал правильно»
Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ.
– Ничего не могу сказать по этому поводу. Видимо, Женя так чувствует и знает. Жизнь такая штука. Если бы это было три‑четыре года назад…
Он же с удовольствием прилетал сюда во время локаута. А сейчас что про это говорить? Человек принимает решение, он взрослый мальчик. Малкин же чувствует свое здоровье, возможности… Но Женя всю жизнь все делал правильно.
– Он допустил, что прощальный матч провел бы в Магнитогорске. Как думаете, должен ли «Металлург» этим особенно озаботиться?
– Да не надо никому ни о чем заботиться. Если это событие случится – оно случится. Тогда с удовольствием проведут в Магнитогорске мероприятие. Все очень логично, – сказал бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий