Величкин про слова Малкина об игре в России: «Он чувствует свое здоровье, возможности. Женя с удовольствием прилетал во время локаута. Он всю жизнь все делал правильно»

Геннадий Величкин высказался о словах Евгения Малкина об игре в России.

Малкин является воспитанником «Металлурга». Ранее он играл за клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Срок соглашения 38-летнего игрока с «Питтсбургом » рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее Евгений Малкин сообщил, что не планирует играть в России после НХЛ .

– Ничего не могу сказать по этому поводу. Видимо, Женя так чувствует и знает. Жизнь такая штука. Если бы это было три‑четыре года назад…

Он же с удовольствием прилетал сюда во время локаута. А сейчас что про это говорить? Человек принимает решение, он взрослый мальчик. Малкин же чувствует свое здоровье, возможности… Но Женя всю жизнь все делал правильно.

– Он допустил, что прощальный матч провел бы в Магнитогорске. Как думаете, должен ли «Металлург» этим особенно озаботиться?

– Да не надо никому ни о чем заботиться. Если это событие случится – оно случится. Тогда с удовольствием проведут в Магнитогорске мероприятие. Все очень логично, – сказал бывший вице‑президент «Металлурга » Геннадий Величкин .

Евгений Малкин: «Не буду играть в России после «Питтсбурга». Может, проведу одну игру за «Металлург», чтобы попрощаться. Завершу карьеру в «Пингвинс», это моя единственная команда»