Марченко приступил к тренировкам на льду в защитной маске. Форвард «Коламбуса» перенес операцию после перелома челюсти

Кирилл Марченко начал тренироваться после операции из-за перелома челюсти.

Форвард «Коламбуса » получил травму в матче против «Далласа» (3:5) – шайба попала россиянину в лицо, когда он находился на скамейке.

По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, Марченко начал тренироваться на льду. Форвард вышел на площадку в специальной защитной маске.

В текущем сезоне на счету Марченко 55 (21+34) очков в 53 играх при лучшей в лиге полезности «+31». Подробная статистика форварда – здесь .