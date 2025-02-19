Марченко приступил к тренировкам на льду в защитной маске. Форвард «Коламбуса» перенес операцию после перелома челюсти
Кирилл Марченко начал тренироваться после операции из-за перелома челюсти.
Форвард «Коламбуса» получил травму в матче против «Далласа» (3:5) – шайба попала россиянину в лицо, когда он находился на скамейке.
По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, Марченко начал тренироваться на льду. Форвард вышел на площадку в специальной защитной маске.
В текущем сезоне на счету Марченко 55 (21+34) очков в 53 играх при лучшей в лиге полезности «+31». Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Аарона Порцлайна
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