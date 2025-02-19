Макэвой был госпитализирован из-за инфекции. Защитник «Бостона» может пропустить несколько недель (Daily Faceoff)

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой может пропустить несколько недель из-за травмы.

Игрок сборной США пропустил матч против Швеции (1:2) на Турнире четырех наций из-за повреждения верхней части тела. Ранее стало известно, что Чарли Макэвой был госпитализирован . Он пропустит финальный матч с Канадой.

Как сообщает Daily Faceoff со ссылкой на свои источники, во вторник защитник перенес операцию по удалению инфекции.

По данным издания, Макэвой был госпитализирован после того, как почувствовал сильную боль от инфекции, которая развилась в результате относительно незначительной травмы.

Игроку потребовалось срочная медицинская помощь, чтобы стабилизировать инфекцию и остановить ее распространение с помощью антибиотиков, после чего была проведена процедура по удалению инфекции и промыванию раны.

Отмечается, что долгосрочных опасений относительно здоровья Макэвоя нет.

Защитник провел 2 матча на Турнире четырех наций, не отметившись результативными действиями. В нынешнем сезоне НХЛ на его счету 23 (7+16) балла в 50 играх.