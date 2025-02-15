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Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США из-за болезни

Кэйл Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США.

Команды сыграют на Турнире четырех наций завтра, 16 февраля.

Защитник «Колорадо» и сборной Канады Кэйл Макар пропустил тренировку национальной команды из-за болезни. В матче против Швеции (4:3 ОТ) он провел на льду 28:06.

Тренер сборной Канады Джон Купер ответил на вопрос о том, ожидает ли он, что Макар будет доступен.

«Ожидаю – громкое слово. Но я уверен. Я уверен, что он будет там», – сказал Купер.

Напомним, по ходу матча против шведской команды травму получил защитник Ши Теодор. Он выбыл до конца Турнира четырех наций. В составе Канады его заменит защитник Трэвис Сэнхайм.   

Ранее стало известно, что защитник «Далласа» Томас Харли будет в резерве сборной Канады. Он может быть включен в состав только в том случае, если у команды будет менее 6 здоровых защитников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
logoКэйл Макар
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