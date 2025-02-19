«Бостон» подтвердил, что Макэвой госпитализирован из-за инфекции в плече. Защитник проходит курс лечения антибиотиками и пропустит минимум неделю

Защитник «Бостона» Чарли Макэвой госпитализирован из-за инфекции в плече.

Игрок сборной США пропустил матч против Швеции (1:2) на Турнире четырех наций из-за повреждения верхней части тела.

Главный врач «Брюинс» Питер Аснис пояснил, что медицинский персонал сборной США оказал Макэвою необходимую помощь, однако после возвращения в Бостон боль в плече усилилась.

Медики «Брюинз» провели углубленное обследование защитника, включая рентген, МРТ и анализы крови. В результате была выявлена инфекция в правом плече, а также серьезное повреждение акромиально-ключичного сустава.

«С момента возвращения в Бостон боль усилилась, и он был осмотрен медицинским штабом «Брюинз». После рентгена, МРТ и анализов крови ему был поставлен диагноз – инфекция в правом плече, а также значительная травма акромиально-ключичного сустава.

18 февраля в Массачусетской больнице общего профиля ему была проведена процедура промывания и очищения. В настоящее время он остается в больнице, где проходит лечение внутривенными антибиотиками, и его состояние улучшается», – заявил Аснис.

Сообщается, что защитник выбыл минимум на неделю (определение «week-to-week» означает, что игрок будет проходить еженедельное обследование – Спортс’‘).

Макэвой продолжает оставаться в больнице, где проходит курс лечения с использованием внутривенных антибиотиков, но его состояние улучшается.