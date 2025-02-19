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Агент Овечкина о том, что бы выбрал Александр – рекорд по голам в НХЛ или 2-й Кубок Стэнли: «Держим кулаки, чтобы у него получилось и то, и другое!»

Агент Александра Овечкина сказал, что форвард хочет снова выиграть Кубок Стэнли.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Зная Александра, как думаете, променял бы он рекорд на второй Кубок Стэнли?

– Я бы не стал ни на что менять. Когда у него брали интервью летом, было много вопросов, что для него более ценно, почему-то журналисты предлагали ему выбрать – или рекорд, или еще один Кубок Стэнли.

Саша отвечал: Кубок Стэнли. Я считаю, он говорил искренне, потому что он капитан команды, которая уже выиграла трофей. И всем хочется сделать это еще раз.

Выбирать что-то одно, наверное, неправильно. Давайте будем держать кулаки, чтобы у него получилось сделать и то, и другое! – рассказал агент Глеб Чистяков.

Каспарайтис об Овечкине: «Он не думает о рекордах, просто играет в хоккей, спокойно забьет нужные голы. У него уникальные данные, Линдрос не казался мне таким огромным, как он – машина»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Александра Овечкина
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
Глеб Чистяков
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
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