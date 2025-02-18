«Вашингтон» откроет мемориальную доску в том месте, где Овечкин искупался в фонтане, отмечая победу в Кубке Стэнли-2018
«Вашингтон» откроет мемориальную доску в месте, где Овечкин искупался в фонтане.
В пятницу, 21 февраля, «Кэпиталс» откроют мемориальную доску в память о праздновании победы в розыгрыше Кубка Стэнли в июне 2018 года.
Тогда капитан «столичных» Александр Овечкин, ставший самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018, искупался в фонтане в районе Джорджтаун. Его примеру последовали несколько других игроков.
Ожидается, что на церемонии открытия доски выступят экс-форварды «столичных» Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.
Фото: KGras13
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMNB
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем