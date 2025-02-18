«Вашингтон» откроет мемориальную доску в том месте, где Овечкин искупался в фонтане, отмечая победу в Кубке Стэнли-2018

«Вашингтон» откроет мемориальную доску в месте, где Овечкин искупался в фонтане.

В пятницу, 21 февраля, «Кэпиталс» откроют мемориальную доску в память о праздновании победы в розыгрыше Кубка Стэнли в июне 2018 года.

Тогда капитан «столичных» Александр Овечкин, ставший самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2018, искупался в фонтане в районе Джорджтаун. Его примеру последовали несколько других игроков.

Ожидается, что на церемонии открытия доски выступят экс-форварды «столичных» Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши.

Фото: KGras13