«Авангард» выиграл 5 матчей подряд, команда Буше – 6-я на Востоке. У «Металлурга» 1-е поражение за 4 матча и 5-е место

«Авангард» одержал 5 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла «Металлург» со счетом 2:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Авангард » набрал 68 очков после 57 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

У «Металлурга » прервалась серия из 3 побед кряду. Команда тренера Андрея Разина идет 5-й на Востоке с 72 очками в 57 играх.