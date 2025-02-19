«Авангард» выиграл 5 матчей подряд, команда Буше – 6-я на Востоке. У «Металлурга» 1-е поражение за 4 матча и 5-е место
«Авангард» одержал 5 побед подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла «Металлург» со счетом 2:1 в домашнем матче.
Таким образом, «Авангард» набрал 68 очков после 57 матчей и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
У «Металлурга» прервалась серия из 3 побед кряду. Команда тренера Андрея Разина идет 5-й на Востоке с 72 очками в 57 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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