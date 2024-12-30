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  • Разин о 2:1 с «Авангардом»: «Мы много оборонялись, соперник был посвежее. Хорошо, что реализовали свои моменты в 3-м периоде и победили»
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Разин о 2:1 с «Авангардом»: «Мы много оборонялись, соперник был посвежее. Хорошо, что реализовали свои моменты в 3-м периоде и победили»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Авангардом» (2:1).

– Получилась зеркальная игра по сравнению с прошлым матчами. Мы очень много оборонялись, соперник был посвежее нас. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде и победили.

– В предыдущих матчах был другой «Авангард».

– Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции. Что мы ожидали, то и получили. У них пришли новые ребята, они показывали себя, старались.

– Чем обусловлен выбор вратаря сегодня?

– Сезон длинный. На одного вратаря нагрузка большая, хотим ее распределить.

У Набокова было много работы в прошлом матче, сегодня решили дать ему отдохнуть, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 5-й матч подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАвангард
logoАндрей Разин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoЕвгений Набоков
logoАлександр Смолин
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