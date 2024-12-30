Разин о 2:1 с «Авангардом»: «Мы много оборонялись, соперник был посвежее. Хорошо, что реализовали свои моменты в 3-м периоде и победили»
Андрей Разин подвел итоги матча с «Авангардом» (2:1).
– Получилась зеркальная игра по сравнению с прошлым матчами. Мы очень много оборонялись, соперник был посвежее нас. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде и победили.
– В предыдущих матчах был другой «Авангард».
– Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции. Что мы ожидали, то и получили. У них пришли новые ребята, они показывали себя, старались.
– Чем обусловлен выбор вратаря сегодня?
– Сезон длинный. На одного вратаря нагрузка большая, хотим ее распределить.
У Набокова было много работы в прошлом матче, сегодня решили дать ему отдохнуть, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем