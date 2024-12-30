Ги Буше: «У «Металлурга» нет слабых мест – это зрелая команда, нацеленная на победы, грамотно действуют в обороне. «Авангард» теперь понимает, где находится»

Ги Буше считает «Металлург» очень сильной командой.

«Авангард» уступил 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы работали на лавке в матче с «Металлургом». Это действующий чемпион, и они действовали в том стиле, в котором выиграли Кубок Гагарина. Можно ли сказать, что это был хороший спарринг для понимания реалий нашей лиги?

– Конечно, для меня здесь все в новинку, потому что я новый человек в лиге.

Но стоит отметить, что Магнитогорск – это в целом команда, которая сильна по всем фронтам. У них абсолютно нет слабых мест. Это такая стабильная, зрелая, очень сильная, нацеленная на победы команда.

Недаром они сумели пройти все раунды плей-офф и стать чемпионами. Это было заслуженно, потому что действительно команда очень мощная.

И на что я обратил внимание: они грамотно и очень хорошо действуют в обороне. У них серьезные и очень уверенные защитники, которые свободно, грамотно владеют шайбой, очень умно обороняются.

Для нас был хороший вызов, и у нас есть теперь понимание, где мы находимся. Мы показали всем, что мы боеспособная команда, которая в принципе смотрится на равных с действующим чемпионом.

Мы могли побеждать, и это не может не вдохновлять – это радует. Конечно, хотелось бы другой итог подарить зрителям, но спасибо всем, кто остался и досмотрел матч до конца.

Потому что ребята действительно выкладывались, они не опускали рук и продолжали биться. Улучшения видны, мы движемся вперед, и еще, конечно же, есть куда расти, и мы будем работать, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .