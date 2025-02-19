Каменский о Кузнецове в СКА: «Он пока не до конца вошел в ритм. Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки»

Валерий Каменский считает, что Евгений Кузнецов пока не вошел в ритм в СКА.

32-летний форвард в прошлом году вернулся в Фонбет Чемпионат КХЛ из НХЛ , где отыграл в общей сложности 10 лет.

В 37 матчах за клуб из Санкт-Петербурга на его счету 35 (12+23) очков при полезности «+18».

«Кузнецов пока не до конца вошел в ритм. Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки. Кузнецов показывает хороший хоккей и является лидером команды.

Когда он залечит все травмы, то будет здорово играть», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, сейчас являющийся вице-президентом КХЛ по развитию.

Кузнецов вколотил шайбу в пустые ворота – со всей силы. И выложил скрин