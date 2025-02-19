Каменский о Кузнецове в СКА: «Он пока не до конца вошел в ритм. Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки»
Валерий Каменский считает, что Евгений Кузнецов пока не вошел в ритм в СКА.
32-летний форвард в прошлом году вернулся в Фонбет Чемпионат КХЛ из НХЛ, где отыграл в общей сложности 10 лет.
В 37 матчах за клуб из Санкт-Петербурга на его счету 35 (12+23) очков при полезности «+18».
«Кузнецов пока не до конца вошел в ритм. Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки. Кузнецов показывает хороший хоккей и является лидером команды.
Когда он залечит все травмы, то будет здорово играть», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, сейчас являющийся вице-президентом КХЛ по развитию.
Кузнецов вколотил шайбу в пустые ворота – со всей силы. И выложил скрин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем