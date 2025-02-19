Депутат Журова про топ-25 игроков НХЛ за 25 лет: «Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим, хотя Овечкин на это претендует»

Светлана Журова высказалась о рейтинге лучших игроков НХЛ за 25 лет.

Издание Daily Faceoff составило рейтинг из 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет. Список возглавил Сидни Кросби, Александр Овечкин занял 2-е место.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Допускаю, если Саша забьет свои недостающие шайбы, чтобы в истории НХЛ быть самым результативным нападающим, может, рейтинги немного поменяются.

Еще хорошо, если бы нашу сборную допустили до Олимпиады, и он стал бы олимпийским чемпионом. Думаю, тогда можно будет уже и его называть лучшим.

Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим в мире в хоккее, хотя Овечкин на это претендует», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Овечкин – 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби – 1-й, Малкин – 6-й, Кучеров – 7-й, Дацюк – 20-й, Василевский – 22-й