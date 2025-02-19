Депутат Журова про топ-25 игроков НХЛ за 25 лет: «Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим, хотя Овечкин на это претендует»
Издание Daily Faceoff составило рейтинг из 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет. Список возглавил Сидни Кросби, Александр Овечкин занял 2-е место.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Допускаю, если Саша забьет свои недостающие шайбы, чтобы в истории НХЛ быть самым результативным нападающим, может, рейтинги немного поменяются.
Еще хорошо, если бы нашу сборную допустили до Олимпиады, и он стал бы олимпийским чемпионом. Думаю, тогда можно будет уже и его называть лучшим.
Знаю, кто голосует в таких случаях. Вряд ли русскому дадут быть лучшим в мире в хоккее, хотя Овечкин на это претендует», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Овечкин – 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби – 1-й, Малкин – 6-й, Кучеров – 7-й, Дацюк – 20-й, Василевский – 22-й
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