Третьяк о бросках Овечкина: «Шайба летит со скоростью 180 км/ч, человеческой реакции не хватает, чтобы отразить. Один вариант – выкатываться на него. Я бы так делал»

Владислав Третьяк высказался о том, как можно остановить Александра Овечкина.

39-летний капитан «Вашингтона » забросил 879 шайб в 1465 играх в регулярных чемпионатах НХЛ . Он продолжает гонку за рекордом лиги, принадлежащим Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

– Объясните как великий вратарь, почему никто не может остановить бросок Овечкина, когда он щелкает из своего «офиса»? В чем его секрет?

– Я и сам иногда думаю: как это может быть? Все вратари прекрасно знают, откуда бросает Овечкин, особенно в большинстве. Он же кучу голов забил со своей точки!

А потому что это мощный щелчок, когда шайба летит со скоростью 180 км/ч. И я спросил своего внука, вратаря Максима Третьяка . Он подтвердил мое мнение: человеческой реакции не хватает, чтобы такую шайбу отразить. Даже руку не успеваешь поднять! Не то что подумать и оценить ситуацию.

Вообще все на рефлексах, это естественно. Но когда я играл, шайбы летали со скоростью 90 км/ч. Больше сотни, наверное, никто не бил. Потому что были совершенно другие клюшки – деревянные, они не гнулись.

Так что на стороне Овечкина современные клюшки. И конечно, сила броска. Сам Саша очень мощный. И он всю душу вкладывает в щелчок.

Здесь единственный вариант – если ты только из ворот выйдешь и шайба тебе в тело попадет. Вот только этим можно Овечкина взять. Но для этого необходимо мастерство. Надо смотреть на человека, который Саше отдает пас. Он будет сам бросать или все‑таки передача? А если ассистент уже посмотрел на Овечкина, то ты должен выкатываться на Александра . Я бы так делал. Тогда бы чаще вратари останавливали его броски.

– А почему так не делают современные голкиперы?

– Видно, не хватает им еще усидчивости в изучении соперника, опыта. Может, они не видят самое начало паса. А в ином случае – там нет шансов. Если шайба проходит мимо тебя, это гол. Потому что человеческой реакции не хватает, чтобы щелчки Овечкина отбивать. Вот такой хоккей сейчас.

Ну, не все же форварды могут так бросать, а Овечкин – может. Но еще я хочу сказать - это, конечно, заслуга партнеров. Они на себя вытягивают игроков и отдают пас в последний момент на Овечкина, а тот с ходу щелкает и забивает, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.

Овечкин вернул свой 2013-й – забивает в ритме 27-летнего!