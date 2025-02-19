Ларкин о финале с Канадой: «У них чертовски хорошая команда. Они не хотят проигрывать нам дважды. США должны быть готовыми к встрече с этими ребятами»
Дилан Ларкин высказался о матче Канады и США в финале Турнира четырех наций.
Финальная игра пройдет в Бостоне 21 февраля. Напомним, в матче группового турнира в Монреале канадцы уступили США со счетом 1:3.
«У них чертовски хорошая команда. В субботу была отличная игра, и мы должны соответствовать этому соревновательному уровню и быть готовыми к встрече с этими ребятами.
Они будут очень голодны, они не хотят проигрывать нам дважды, и они также хотят победить, так что это будет конкурентный хоккейный матч.
Я думаю, это будет немного нервно, но надеюсь, что все будет на том же уровне, что и в Монреале», – сказал нападающий сборной США и «Детройта» Дилан Ларкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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