Фетисов о финале Турнира четырех наций: «Хоккейное мастерство там зашкаливает. Вывеска матча призывает к напряженной игре. Уверен, он получится интересным»

Вячеслав Фетисов высказался о финале Турнира четырех наций между США и Канадой.

«Много читаю об этом турнире, слежу за новостями. Хоккейное мастерство там зашкаливает, а вывеска матча призывает к напряженной игре.

Уверен, финал получится интересным – как специалистам, так и болельщикам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .