Фетисов о финале Турнира четырех наций: «Хоккейное мастерство там зашкаливает. Вывеска матча призывает к напряженной игре. Уверен, он получится интересным»
Вячеслав Фетисов высказался о финале Турнира четырех наций между США и Канадой.
«Много читаю об этом турнире, слежу за новостями. Хоккейное мастерство там зашкаливает, а вывеска матча призывает к напряженной игре.
Уверен, финал получится интересным – как специалистам, так и болельщикам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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