Назаров о Турнире четырех наций: «Финал ожидается грандиозным. Американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах»
«Турнир четырех наций завершится закономерным финалом с участием сборных США и Канады. Думаю, что многим будет интересно посмотреть этот матч.
Последняя встреча между этими соперниками в рамках группового этапа собрала миллионы просмотров. Грядущая игра, наверное, соберет в разы больше.
Финал ожидается грандиозным: американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах. В прессе уже писали, что сборная США даже пригласила посмотреть финальную игру президента страны.
Мир официально стал многополярным. Если сказать, что нашим недругам это не нравится – значит, ничего не сказать. Но они должны прекрасно понимать: в пищевой цепочке сильный всегда съедает слабого, а не наоборот. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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