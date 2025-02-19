Назаров о Турнире четырех наций: «Финал ожидается грандиозным. Американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах»

Андрей Назаров высказался о финале Турнира четырех наций между США и Канадой.

«Турнир четырех наций завершится закономерным финалом с участием сборных США и Канады . Думаю, что многим будет интересно посмотреть этот матч.

Последняя встреча между этими соперниками в рамках группового этапа собрала миллионы просмотров. Грядущая игра, наверное, соберет в разы больше.

Финал ожидается грандиозным: американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах. В прессе уже писали , что сборная США даже пригласила посмотреть финальную игру президента страны.

Мир официально стал многополярным. Если сказать, что нашим недругам это не нравится – значит, ничего не сказать. Но они должны прекрасно понимать: в пищевой цепочке сильный всегда съедает слабого, а не наоборот. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .