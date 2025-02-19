Фетисов о Турнире четырех наций: «Сборной России со звездами НХЛ, которые феерят за океаном, не хватает. До конца надеялся, что мы примем участие»

Вячеслав Фетисов считает, что сборной России не хватает на Турнире четырех наций.

Турнир с участием США, Канады, Швеции и Финляндии стартовал 13 февраля. В финале сыграют канадцы и американцы.

«Конечно, сборной России с нашими звездами НХЛ, которые феерят за океаном, не хватает на Турнире четырех наций. До конца надеялся, что мы примем там участие.

Я вообще удивился, когда НХЛ сделала его в формате турнира. В 1987 году мы всего два матча играли в Квебеке и чемпионат НХЛ прерывался на несколько дней, а сейчас пауза длиною в неделю.

Но многим клубам НХЛ не нравится то, что их игроки получают много травм на играх», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.