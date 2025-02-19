Коньков о Турнире четырех наций: «Каждый матч можно записывать и составлять учебник по хоккею. Молодежи обязательно нужно это смотреть»

Сергей Коньков высказался о Турнире четырех наций.

Турнир с участием США, Канады, Швеции и Финляндии стартовал 13 февраля. В финале сыграют канадцы и американцы.

«Я вообще люблю смотреть международные соревнования и матчи плей-офф НХЛ . Для меня важно, что там представлены лучшие игроки своих стран, которые показывают классный хоккей.

СМИ подогревают ажиотаж. Понятно, что Турнир четырех наций проводится ради экономической составляющей. У него самые высокие рейтинги, начиная с финала Кубка Стэнли 2019 года. Экономические выгоды очень высокие.

Каждый матч можно записывать и составлять учебник по хоккею. Для молодежи и молодых это крайне полезно, они могут там подметить какие-то моменты. Им обязательно нужно это смотреть», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.