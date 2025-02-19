Мостовой о камбэке «Спартака» с 0:4 в игре КХЛ: «Сумасшествие. Когда счет стал равным, сказал: «Быть такого не может». Подумал, что у меня планшет глючит. Я был в шоке»

Александр Мостовой оценил выступление хоккейного «Спартака».

15 февраля «Спартак» отыгрался с 0:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и победил «Торпедо» со счетом 7:4. 17 февраля клуб обыграл «Динамо» (3:2 ОТ).

– Как вам хоккейный «Спартак» в последних двух играх, где сначала был камбэк против «Торпедо» с 0:4, а после с «Динамо» с 1:2?

– Если говорить про игру с «Торпедо», то это было просто сумасшествие. Я ехал в машине, вижу, как меняется счет – сначала 0:3, после 0:4 и подумал: «Елки-палки, как это возможно?»

Когда пошел камбэк и счет стал равным, сказал: «Да ладно? Быть такого не может». Подумал даже, что у меня планшет глючит. Конечно, я был в шоке, потом матч пересматривал.

С «Динамо» же все решилось в овертайме и хорошо, что выиграли, потому что хоть раз, но их надо было обыграть в этом сезоне.

– Как оцените перспективы «Спартака» в плей-офф?

– Все начинается в плей-офф. Прошлый год нам уже показал, что фавориты и обладатель Кубка Гагарина вылетели в первом раунде. Надо просто посмотреть, кто на кого выйдет, а прогнозировать вообще бессмысленно, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.