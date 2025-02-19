Голдобин о провокациях Комтуа: «Может, и подерусь с ним когда-нибудь. Но самое мудрое решение – доказывать голами. То, что мы сделали – выиграли, взяли 2 очка»
Николай Голдобин высказался о провокациях форварда «Динамо» Максима Комтуа.
В понедельник «Спартак» обыграл «Динамо» в овертайме со счетом 3:2.
«Да это эмоции, конечно, я там тоже чуть пободался с ним. Но понятно было, что до драки с ним дело не дойдет. Впрочем, может и подерусь с ним когда-нибудь.
Но самое умное и мудрое решение в данной ситуации – это доказывать голами. То, что мы сделали – выиграли, взяли два очка и доказали, что лучше на текущий момент», – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Комтуа об отказе пожимать руку Ивану Морозову: «Грязный игрок, не уважаю таких. Я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку»
Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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