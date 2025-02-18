Хоккеист «Спартака» Орлов: «Обожаю футбол, счастлив, что наши спартаковские системы дружат. Прикольно было бы посетить их тренировку»

Даниил Орлов выразил желание посетить тренировку футбольного «Спартака».

«У нас есть наш фан-сектор, который придает нам силы и гонит вперед. Их всегда слышно.

Во время игры не обращаем внимания, кто из именитых спортсменов и тренеров присутствует на матче. Они так яро не болеют и вряд ли кричат всю игру.

Я безумно счастлив, что наши спартаковские системы дружат. Обожаю футбол и при любой возможности хожу на стадион с семьей. У меня папа болельщик «Спартака». Меня маленького привели на стадион, в «Лужниках» против «Рубина» тогда играли.

У нас крутая связь с футболом. Прикольно было бы посетить тренировку «Спартака », – сказал защитник ХК «Спартак».