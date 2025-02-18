Майоров о возобновлении общения с Якушевым: «Говорили о хоккее, о «Спартаке». Была хорошая атмосфера. Благодарю руководителя клуба за то, что это произошло»

Борис Майоров высказался о возобновлении общения с Александром Якушевым.

В понедельник перед игрой «Спартака» с «Динамо» Майоров и Якушев вместе произвели символическое вбрасывание.

«Мы говорили с ним о хоккее, о «Спартаке ». Была в ложе его супруга, моя дочь туда подошла. Было хорошее общение, хорошая атмосфера.

Я выражаю благодарность руководителю клуба за то, что это произошло, очень удовлетворен этим», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров .

Майоров в феврале 2023 года сообщал, что на тот момент не общался с Якушевым с конца 90-х годов из-за кадровых разногласий. Матч с «Динамо» они смотрели, сидя рядом в одной ложе.

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