  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Майоров о возобновлении общения с Якушевым: «Говорили о хоккее, о «Спартаке». Была хорошая атмосфера. Благодарю руководителя клуба за то, что это произошло»
4

Майоров о возобновлении общения с Якушевым: «Говорили о хоккее, о «Спартаке». Была хорошая атмосфера. Благодарю руководителя клуба за то, что это произошло»

Борис Майоров высказался о возобновлении общения с Александром Якушевым.

В понедельник перед игрой «Спартака» с «Динамо» Майоров и Якушев вместе произвели символическое вбрасывание.

«Мы говорили с ним о хоккее, о «Спартаке». Была в ложе его супруга, моя дочь туда подошла. Было хорошее общение, хорошая атмосфера.

Я выражаю благодарность руководителю клуба за то, что это произошло, очень удовлетворен этим», – сказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Борис Майоров.

Майоров в феврале 2023 года сообщал, что на тот момент не общался с Якушевым с конца 90-х годов из-за кадровых разногласий. Матч с «Динамо» они смотрели, сидя рядом в одной ложе.

Артур Хайруллин о Майорове и Якушеве на матче «Спартака»: «Они 25 лет не разговаривали друг с другом! Примирение произошло по ходу этого сезона, инициатором стал президент клуба Усачев»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoСпартак
ТАСС
logoКХЛ
logoБорис Майоров
logoАлександр Якушев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артур Хайруллин о Майорове и Якушеве на матче «Спартака»: «Они 25 лет не разговаривали друг с другом! Примирение произошло по ходу этого сезона, инициатором стал президент клуба Усачев»
7сегодня, 09:49Фото
Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
22сегодня, 09:33
Комтуа об отказе пожимать руку Ивану Морозову: «Грязный игрок, не уважаю таких. Я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку»
31сегодня, 06:55
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»
1434 минуты назад
Маккиннон о финале против США: «Чувствуем, что можем победить этих ребят. Планируем выступить немного лучше»
336 минут назад
Ротенберг после 5:3 с «Северсталью»: «Заврагин здорово добавляет. Это единственный 19-летний вратарь, который сейчас является номером один в КХЛ»
1153 минуты назад
Овечкин и Макдэвид – лучшие игроки мира сейчас по версии генменеджеров клубов КХЛ, Кузнецов и Кучеров получили по одному голосу
7сегодня, 12:23
Крикунов о Турнире четырех наций: «Зачем вообще его создали? Тем более без России. Чемпионат КХЛ намного интереснее»
23сегодня, 11:59
«Локомотив» взыскал 500 тысяч рублей с выбежавшего на лед болельщика
48сегодня, 11:54
«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»
сегодня, 11:40
Игроков и тренеров «Трактора» высадили с чартера в Хабаровске. Кто-то толкнул аварийную дверь, выход разгерметизировался (Mash)
26сегодня, 11:32
Серебряков с сыном показал серебряный шлем с богами Велесом и Родом, Матроной Московской и логотипом «Авангарда»
17сегодня, 11:18Видео
Аймурзин о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает. Пока тяжело представить его в данной роли»
7сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник сборной США и «Бостона» Макэвой был госпитализирован (The Boston Globe)
8 минут назад
«Адмирал» ждет домашняя серия из шести матчей. Поддержите «моряков» на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Вратаря «Барыса» Бояркина прооперируют в Германии. Срок восстановления – 5-6 месяцев
1сегодня, 10:57
Терещенко о Турнире четырех наций: «Хорошие матчи, высокое мастерство. России однозначно не хватает. Мы бы боролись за первое место»
7сегодня, 09:59
Валерий Каменский: «КХЛ развивается, интерес к лиге очень большой. Это видно по количеству зрителей и по накалу на матчах. Мы видим много аншлагов»
3сегодня, 09:20
Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки
2сегодня, 08:59
Хедман о финале Турнира четырех наций: «США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш»
4сегодня, 08:54
Игорь Кравчук: «Вертикаль в хоккее США налажена идеально. Нет фарм-лиг, зато все базируется на университетском спорте. Американцы – явные фавориты Турнира четырех наций»
4сегодня, 08:31
Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»
5сегодня, 08:17
Хедман о Швеции на Турнире четырех наций: «Разочарованы тем, что не попали в финал. Но у нас хороший задел на будущее. Можем рассчитывать на успех на домашнем ЧМ и Олимпиаде»
3сегодня, 07:25
Рекомендуем