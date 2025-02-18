Комтуа об отказе пожимать руку Ивану Морозову: «Грязный игрок, не уважаю таких. Я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку»
Канадский форвард «Динамо» объяснил свое поведение после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ).
– Не пожимаете руку Ивану Морозову на протяжении всех матчей в этом сезоне. В чем причина?
– Он с самого начала показал себя как грязный игрок, такие игроки не вызывают у меня никакого уважения, постоянно делает какие-то подсечки. Он не извиняется и не принимает вызова, чтобы выяснить, кто есть кто на площадке. Мы пять раз сыграли, я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку. Таких игроков я не уважаю.
– Эта ситуация возникла между вами в этом сезоне или вы пересекались раньше?
– В этом сезоне, точнее, во время предсезонных матчей. Он мог просто убить меня ударом клюшки по горлу. Я пытался призвать его к ответу за это, но он не реагирует. Такой игрок у такой команды, – сказал Комтуа.
В активе нападающего 40 (16+24) очков в 49 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ в текущем сезоне при 57 минутах штрафа.
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