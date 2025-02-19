Валерий Каменский: «Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли. Плей-офф покажет, на что клуб способен. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей»
Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА в сезоне-2024/25.
«Плей-офф покажет, на что способен ЦСКА. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей. Это радует.
Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли, это следствие положительной работы клуба. Нас ждет интересный плей-офф.
Перед ЦСКА всегда стоит только одна задача – победа в Кубке Гагарина. Других задач у армейцев не бывает», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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