Валерий Каменский: «Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли. Плей-офф покажет, на что клуб способен. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей»

Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА в сезоне-2024/25.

«Плей-офф покажет, на что способен ЦСКА . Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей. Это радует.

Молодежь в ЦСКА выходит на первые роли, это следствие положительной работы клуба. Нас ждет интересный плей-офф.

Перед ЦСКА всегда стоит только одна задача – победа в Кубке Гагарина. Других задач у армейцев не бывает», – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский .