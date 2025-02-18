Воробьев про 1:4 от «Сочи»: «Не надо себе гадить, с этого все начинается. ЦСКА два раза это сделал, в третий – нужно было лечь под шайбу»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Сочи».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Когда шайба не идет в ворота, не надо себе гадить. Мы два раза себе это сделали, а в третий раз нужно было лечь под шайбу. С этого и начинается, что себе не надо гадить.

– Ярослав Яппаров дебютировал за ЦСКА. Как оцените его дебют?

– Он сыграл немного, всего под шесть минут. Пока сложно оценивать. Надо, чтобы эмоции утихли, посмотреть видео. Не так много удалось дать ему сыграть, как хотелось бы, – сказал Воробьев .