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Воробьев про 1:4 от «Сочи»: «Не надо себе гадить, с этого все начинается. ЦСКА два раза это сделал, в третий – нужно было лечь под шайбу»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Сочи».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Когда шайба не идет в ворота, не надо себе гадить. Мы два раза себе это сделали, а в третий раз нужно было лечь под шайбу. С этого и начинается, что себе не надо гадить.

Ярослав Яппаров дебютировал за ЦСКА. Как оцените его дебют?

– Он сыграл немного, всего под шесть минут. Пока сложно оценивать. Надо, чтобы эмоции утихли, посмотреть видео. Не так много удалось дать ему сыграть, как хотелось бы, – сказал Воробьев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
logoИлья Воробьев
logoЦСКА
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