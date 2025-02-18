Воробьев про 1:4 от «Сочи»: «Не надо себе гадить, с этого все начинается. ЦСКА два раза это сделал, в третий – нужно было лечь под шайбу»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Сочи».
Московский клуб потерпел поражение со счетом 1:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Когда шайба не идет в ворота, не надо себе гадить. Мы два раза себе это сделали, а в третий раз нужно было лечь под шайбу. С этого и начинается, что себе не надо гадить.
– Ярослав Яппаров дебютировал за ЦСКА. Как оцените его дебют?
– Он сыграл немного, всего под шесть минут. Пока сложно оценивать. Надо, чтобы эмоции утихли, посмотреть видео. Не так много удалось дать ему сыграть, как хотелось бы, – сказал Воробьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ЦСКА
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