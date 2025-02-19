Зубов о 4:1 с ЦСКА: «Если не брать удаления, то «Сочи» ни в чем не уступал. Хорошая командная победа»

Сергей Зубов высказался о победе над ЦСКА (4:1).

– Хорошая командная победа. Отлично сыграли в меньшинстве, было создано большое количество моментов командой соперника в неравных составах, и здесь наши ребята проявили характер, включая вратаря.

Была равная игра. Если не брать удаления, то мы ни в чем не уступали. В конечном итоге это сделало разницу. Команду «Сочи» с победой.

– У «Сочи» три победы над ЦСКА в этом сезоне. Придает ли это дополнительной мотивации команде или вы не обращаете внимание на тех соперников, с которыми играете в плане турнирного положения?

– Вы прекрасно знаете, в каком турнирном положении мы находимся. Поэтому мы просто стараемся настраиваться на каждую игру. Не так много игр осталось, а нам нужно многое успеть. Поэтому будем стараться в каждой игре, – сказал главный тренер «Сочи ».