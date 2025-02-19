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Третьяк о Турнире четырех наций: «Нет главной изюминки. Канадцы и американцы понимают, что без России не так вкусен пирог, который они приготовили»

Владислав Третьяк оценил Турнир четырех наций без участия сборной России.

— Я думаю, это праздник не на 100%. Нет самой главной изюминки. И канадцы, и американцы понимают, что без России, конечно, не так вкусен этот пирог, который они приготовили.

— А вам не кажется, что дуэль Канада — США по афише уже вытеснила битву Канада — Россия?

— Я хочу сказать, что в Америке очень взялись за хоккей. Я изучал их опыт, и мы тоже хотели такое сделать, чтобы 18‑летние ребята соревновались в одном турнире с игроками на два года старше. Вот за счет этого американцы подтянули молодежный и юношеский хоккей. 

Они раньше никогда в финал не выходили. А теперь берут золото и среди 18‑летних, и среди 20‑летних. Вот в финал Турнира четырех наций вышли. Потому что американцы очень много работают. И у нас переняли многое, при этом пошли еще дальше. Помните, как у нас Виталий Прохоров руководил сборной, когда юниоры выступали в МХЛ? Сначала юниоры проигрывают. Но тянутся за более старшими и бурно прогрессируют.

Мне в Федерации хоккея США рассказывали, как они реализовали такой же эксперимент. Как юные хоккеисты живут в своих колледжах — как мы раньше сидели на сборах. То есть американцы переняли советскую методику. И когда они потом выходят играть со сверстниками, то часто их побеждают. При этом американцы активно строят катки. В этой стране за последние 10 лет сделан гигантский шаг в развитии хоккея, — сказал президент ФХР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoТурнир четырех наций
logoСборная США по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoВладислав Третьяк
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