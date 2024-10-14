Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»
– Главное событие недели?
– Ребята, вы заглядывали в календарь?
– Да. А что там особенного, Александр Викторович?
– Такого слабого календаря в последние годы в КХЛ не было. И это несмотря на то, что в отличие от прошлого сезона плей-офф сдвинут на май – и есть возможность сделать идеальное расписание.
Возьмем эту неделю. Пятница, последний рабочий день, вечером есть возможность сходить на хоккей. Но хоккея по большому счету нет – игры только в Нижнекамске и Череповце.
Суббота. Три суперматча – «Спартак» – «Ак Барс», «Металлург» – «Авангард», «Трактор» – «Торпедо», все – одновременно, да еще в два часа по Москве! Потом в пять опять в параллель еще три интересные игры – «Динамо» Москва – «Салават», СКА – «Автомобилист», «Сочи» – «Локомотив».
А воскресенье на контрасте умудрились сделать пустым днем, только матч в Хабаровске в 12 часов – это в разгар сезона!
И такой рваный, словно бы отпугивающий болельщика календарь – почти всю осень. А потом мы удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь...
– В чем проблема?
– Наверное, как обычно, - в людях. Я так понимаю, что человек, ответственный за календарь, этим летом полностью выложился в памятном интервью, когда рассказал все байки про то, что якобы пьют и чем якобы закусывают хоккейные легенды.
Но раз у нас такой календарь, то теперь по-другому смотрю на то интервью. Получается, в КХЛ этим летом действительно закусывали снегом – как раз составители этого календаря, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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