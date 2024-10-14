Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»

Александр Кожевников раскритиковал составителей календаря КХЛ.

– Главное событие недели?

– Ребята, вы заглядывали в календарь?

– Да. А что там особенного, Александр Викторович?

– Такого слабого календаря в последние годы в КХЛ не было. И это несмотря на то, что в отличие от прошлого сезона плей-офф сдвинут на май – и есть возможность сделать идеальное расписание.

Возьмем эту неделю. Пятница, последний рабочий день, вечером есть возможность сходить на хоккей. Но хоккея по большому счету нет – игры только в Нижнекамске и Череповце.

Суббота. Три суперматча – «Спартак » – «Ак Барс », «Металлург » – «Авангард », «Трактор » – «Торпедо», все – одновременно, да еще в два часа по Москве! Потом в пять опять в параллель еще три интересные игры – «Динамо» Москва – «Салават», СКА – «Автомобилист», «Сочи» – «Локомотив».

А воскресенье на контрасте умудрились сделать пустым днем, только матч в Хабаровске в 12 часов – это в разгар сезона!

И такой рваный, словно бы отпугивающий болельщика календарь – почти всю осень. А потом мы удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь...

– В чем проблема?

– Наверное, как обычно, - в людях. Я так понимаю, что человек, ответственный за календарь, этим летом полностью выложился в памятном интервью, когда рассказал все байки про то, что якобы пьют и чем якобы закусывают хоккейные легенды .

Но раз у нас такой календарь, то теперь по-другому смотрю на то интервью. Получается, в КХЛ этим летом действительно закусывали снегом – как раз составители этого календаря, – сказал двукратный олимпийский чемпион.