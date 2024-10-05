Роман Ротенберг: «Хоккей СКА точно будет привлекать зрителей. Люди стоя аплодируют, как в театре, как в филармонии, когда оркестр играет»

Роман Ротенберг заявил, что хоккей СКА вызывает большой интерес у зрителей.

«Мы играем в такой хоккей, который точно будет привлекать зрителей. Вы сегодня видели эту атмосферу, когда люди аплодируют стоя. Как в театре, когда стоя аплодируют 20 минут – была бы возможность выйти и еще раз сыграть.

Или как в филармонии, когда оркестр играет, все аплодируют, и он еще раз исполняет симфонию. Но это не театр, не филармония – это хоккей.

Давайте посчитаем, сколько за две игры мы забили голов. В Питере закончили 8:5 – 20 голов за две игры. Правильно? Давайте сравним с другими командами. Сегодня некоторые играли 0:0. На такие игры пойдут зрители?

Они будут аплодировать и просить команду выйти обратно на лед? Мы же знаем ответ на этот вопрос. Я очень рад, что у нас есть такие команды, как «Северсталь », которые хотят играть с шайбой.

Не терпеть, не стоять у ворот вшестером, не мучиться, а играть в хоккей, это очень важно. И дай бог в будущем у нас будет больше и больше таких команд.

Мы сейчас видим, в «Тракторе » пошли изменения, в других командах. Это будет привлекать зрителей на трибуны, и тогда все будут счастливы, как сегодня», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.