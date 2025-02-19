Куинн Хьюз о финале Турнира четырех наций: «Я хочу сыграть, но правила есть правила. У сборной США есть 6 здоровых защитников. Не хочу, чтобы кто-то еще получил травму»
Финал, в котором встретятся сборные США и Канады, состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).
25-летний защитник «Ванкувера» на данный момент остается в Канаде и не вылетел в Бостон. Ранее главный тренер американцев Майк Салливан заявил, что он присоединится к команде.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли уточнил, что Хьюз сможет сыграть в финале только в том случае, если кто-то из оставшихся шести защитников не будет доступен из-за травмы или болезни. Пока Куинну нельзя даже тренироваться с командой.
Напомним, что изначально игрок был включен в состав сборной США, но затем был заменен из-за травмы, в связи с которой пропустил 4 матча «Ванкувера» перед перерывом.
«Я хочу сыграть в финале, но правила есть правила. У них по-прежнему есть 6 здоровых защитников, и это меняет мое положение. Я думаю, что в следующий раз НХЛ позволит командам взять пару дополнительных игроков.
С теми ребятами, которые есть в составе, команда вышла в финал. Они заслужили свое право сыграть в чемпионском матче. Я говорю это, но мне трудно это дается. Я чувствую, что хочу играть и должен быть там.
Но я не могу сыграть, пока кто-то еще не получит травму. А я этого не хочу. Вот какая ситуация на текущий момент», – сказал Хьюз.
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