Защитник сборной США и «Бостона» Макэвой был госпитализирован (The Boston Globe)

Защитник сборной США Чарли Макэвой был госпитализирован.

Игрок американской сборной и «Бостона » пропустил матч против Швеции (1:2) из-за травмы.

Как сообщает The Boston Globe со ссылкой на свои источники, Чарли Макэвой был госпитализирован вечером, когда сборная США играла с командой Швеции.

Тренер сборной Майк Салливан, который также является тестем Макэвоя, после игры сообщил , что у защитника травма верхней части тела.

Финальный матч состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).

Защитник провел 2 матча на турнире, не отметившись результативными действиями.