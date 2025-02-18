Защитник сборной США и «Бостона» Макэвой был госпитализирован (The Boston Globe)
Защитник сборной США Чарли Макэвой был госпитализирован.
Игрок американской сборной и «Бостона» пропустил матч против Швеции (1:2) из-за травмы.
Как сообщает The Boston Globe со ссылкой на свои источники, Чарли Макэвой был госпитализирован вечером, когда сборная США играла с командой Швеции.
Тренер сборной Майк Салливан, который также является тестем Макэвоя, после игры сообщил, что у защитника травма верхней части тела.
Финальный матч состоится 20 февраля в Бостоне (начало по московскому времени – 21 февраля в 04:00).
Защитник провел 2 матча на турнире, не отметившись результативными действиями.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Boston Globe
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