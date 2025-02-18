Макэвой пропустит финал с Канадой на Турнире четырех наций из-за травмы. Хьюз может сыграть за США, если не будет доступен кто-то из оставшихся шести защитников
Защитник пропустит финальный матч Турнира четырех наций, который пройдет в пятницу в Бостоне, сообщает ESPN.
Ранее стало известно, что Макэвой был госпитализирован вечером, когда сборная США играла с командой Швеции. Тренер сборной США Майк Салливан, который также является тестем Макэвоя, после игры сообщил, что у защитника травма верхней части тела.
Сегодня Салливан сообщил журналистам, что защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз присоединится к команде в качестве замены травмированного Чарли Макэвоя.
По информации Sportsnet, поскольку Хьюз является поздней заменой, его участие в финале будет возможно только при наличии еще одной травмы в составе США.
Вице-президент НХЛ Билл Дэйли уточнил, что Хьюз сможет сыграть в финале только в том случае, если кто-то из оставшихся шести защитников не будет доступен из-за травмы или болезни. Пока Куинну нельзя даже тренироваться с командой.
Такая же история была с Томасом Харли. После травмы Ши Теодора он был добавлен в канадский состав, но сыграл он только в матче против США, который из-за болезни пропустил Кэйл Макар.
«Мы будем оценивать ситуацию день за днем, посмотрим, кто у нас будет в распоряжении, и примем решение по составу», – заявил Салливан.
Хьюз был включен в состав сборной США одним из первых шести игроков, но вынужден был отказаться от участия в турнире из-за травмы.
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