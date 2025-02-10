Куинн Хьюз не сыграет на Турнире четырех наций из-за травмы, его заменит защитник «Оттавы» Сэндерсон
Куинн Хьюз не сыграет за сборную США на Турнире четырех наций из-за травмы.
Защитника «Ванкувера» на турнире заменит Джейк Сэндерсон из «Оттавы».
Из-за повреждения нижней части тела Хьюз пропустил последние 4 матча чемпионата НХЛ. Всего в 47 играх сезона он набрал 59 (14+45) очков при полезности «плюс 15».
На счету Сэндерсона 36 (5+31) баллов в 55 матчах при полезности «минус 14».
Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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