  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 2 гола в 4 играх за команду после обмена из «Питтсбурга»
0

«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 2 гола в 4 играх за команду после обмена из «Питтсбурга»

«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.

Ранее клуб выменял 26-летнего форварда у «Питтсбурга» вместе с защитником Маркусом Петтерссоном, с которым ранее тоже подписал новый контракт. 

После обмена американец провел за новую команду 4 матча, в которых забросил 2 шайбы. 

Всего в сезоне у него 57 игр и 18 (8+10) очков при полезности «минус 13». За карьеру в лиге – 214 матчей в рамках регулярок и 68 (32+36) баллов. 

По текущему контракту с истекающим сроком действия зарплата О’Коннора составляет 925 тысяч долларов. Летом он мог стать неограниченно свободным агентом. 

Отметим, что контракт новичка с «Питтсбургом» нападающий подписал весной 2020 года, когда в клубе работали нынешние президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд и генеральный менеджер Патрик Альвин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
logoДрю О'Коннор
logoПиттсбург
logoВанкувер
logoНХЛ
logoПатрик Альвин
logoДжим Рутерфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Ванкувера» об обмене с «Питтсбургом»: «Рады пополнить глубину состава за счет Петтерсона и О’Коннора. У Маркуса хорошие габариты, Дрю – умный, универсальный игрок»
132 февраля, 19:11
«Питтсбург» обменял Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер», получив выбор в 1-м раунде драфта, Хейнена, Деарне и права на Фернстрема
601 февраля, 05:45
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о Турнире четырех наций: «Нет главной изюминки. Канадцы и американцы понимают, что без России не так вкусен пирог, который они приготовили»
4сегодня, 02:14
Барабанов об отстранении России: «Без сильнейшей сборной мира – что на ЧМ, что на Кубке мира – всегда не очень. Плохо, когда молодых лишают этого, обидно по-человечески»
9вчера, 23:01
Ищем пары: соедините клубы НХЛ с городами, в которых они базируются
вчера, 23:00Спецпроект
Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» обыграл «Фэрьестад» благодаря дублю Андригетто
16вчера, 21:40
Хэйгл о драках в финале: «Канадцы играют за флаг, а не для камер, нам не нужна показуха. У нас нет групповых чатов, мы просто выходим на лед ради своей страны»
3вчера, 21:38
Шевченко о Якупове: «Я его ненавидел, это был человек... Зачем слово «мразь» говорить в эфире? За два года он превратился в того, за кого просто радуешься. Следующий будет такой же Шабанов»
5вчера, 21:01
КХЛ не отменит рукопожатия после матчей: «Это благодарность сопернику, жест уважения. Эпизоды проявления эмоций носят единичный характер»
12вчера, 20:43
Даути готов подраться с Ткачаком в финале: «Я сделаю все ради своей страны, если наступит такой момент, значит, так тому и быть»
3вчера, 20:39
«Нэшвилл» выменял Денисенко у «Вегаса». 24-летний форвард провел 42 матча в АХЛ в этом сезоне
8вчера, 20:14
Третьяк выбрал из Гретцки, Лемье, Линдроса, Кросби, Макдэвида: «Уэйн – ювелир! Он похож на русского хоккеиста. Как Харламов, Мальцев»
10вчера, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Андригетто стал MVP Лиги чемпионов. У экс-форварда «Колорадо» и «Авангарда» 22 очка в 12 играх за «Цюрих», включая победный дубль в финале
10 минут назад
Петан о серии «Ак Барса» из 4 поражений: «Еще месяц до плей-офф, успеем все разобрать и поправить»
1сегодня, 02:29
Десятков о борьбе «Витязя» за плей-офф: «Пока теоретические шансы не пропали. Выходим на каждый матч побеждать»
сегодня, 01:59
Квартальнов о 4:2 с «Витязем»: «Динамо» было чуть посвежее. Хороший 3-й период, сыграли по счету. Пять меньшинства, это многовато, таких подарков делать не надо»
вчера, 22:07
Зубов о 4:1 с ЦСКА: «Если не брать удаления, то «Сочи» ни в чем не уступал. Хорошая командная победа»
вчера, 22:00
Агент Овечкина о реакции Александра на уход Кузнецова и Орлова из «Вашингтона»: «Переживал, но это часть бизнеса. Ты не можешь все время играть со своими друзьями»
вчера, 21:55
«Овечкин – лучший снайпер в истории. Думаю, он побьет рекорд Гретцки в этом сезоне». Форвард минского «Динамо» Анас об Александре
1вчера, 21:17
Козырев о 3:5: «Северсталь» сама упустила инициативу, нахватав удалений во 2-м периоде. Такая мастеровитая команда, как СКА, реализовала большинство»
1вчера, 21:10
Тренер «Нефтехимика» Леонтьев о 3:2 с «Ак Барсом»: «Бойцы – одержали нелегкую победу. В дерби проявили лучшие качества. Тяжело играть против такой статусной команды, у которой другие задачи»
1вчера, 19:56
Гатиятулин о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Ак Барс» проиграл 4 матча подряд, но сегодня получилось вернуть то, что потеряли после паузы, в этом позитив. Выровняли игру, но этого было мало для победы»
1вчера, 19:48
Рекомендуем