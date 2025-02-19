«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 2 гола в 4 играх за команду после обмена из «Питтсбурга»

«Ванкувер» продлил Дрю О’Коннора на 2 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.

Ранее клуб выменял 26-летнего форварда у «Питтсбурга » вместе с защитником Маркусом Петтерссоном, с которым ранее тоже подписал новый контракт.

После обмена американец провел за новую команду 4 матча, в которых забросил 2 шайбы.

Всего в сезоне у него 57 игр и 18 (8+10) очков при полезности «минус 13». За карьеру в лиге – 214 матчей в рамках регулярок и 68 (32+36) баллов.

По текущему контракту с истекающим сроком действия зарплата О’Коннора составляет 925 тысяч долларов. Летом он мог стать неограниченно свободным агентом.

Отметим, что контракт новичка с «Питтсбургом» нападающий подписал весной 2020 года, когда в клубе работали нынешние президент «Кэнакс» по хоккейным операциям Джим Рутерфорд и генеральный менеджер Патрик Альвин.