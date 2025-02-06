Маркус Петтерссон и «Ванкувер» подписали 6-летний контракт, кэпхит – 5,5 млн долларов

«Ванкувер» объявил о подписании 6-летнего контракта с защитником Маркусом Петтерссоном.

Кэпхит 28-летнего шведа составит 5,5 млн долларов в год.

На днях «Кэнакс» выменяли Петтерссона у «Питтсбурга». Игрок уже провел 2 матча за новый клуб.

Всего в 49 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 18 (3+15) очков при общей полезности «минус 2» и 25 минутах штрафа.