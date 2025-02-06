Маркус Петтерссон и «Ванкувер» подписали 6-летний контракт, кэпхит – 5,5 млн долларов
«Ванкувер» объявил о подписании 6-летнего контракта с защитником Маркусом Петтерссоном.
Кэпхит 28-летнего шведа составит 5,5 млн долларов в год.
На днях «Кэнакс» выменяли Петтерссона у «Питтсбурга». Игрок уже провел 2 матча за новый клуб.
Всего в 49 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 18 (3+15) очков при общей полезности «минус 2» и 25 минутах штрафа.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ванкувера»
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