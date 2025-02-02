Генменеджер «Ванкувера» об обмене с «Питтсбургом»: «Рады пополнить глубину состава за счет Петтерсона и О’Коннора. У Маркуса хорошие габариты, Дрю – умный, универсальный игрок»
Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал обмен с «Питтсбургом».
«Пингвинс» обменяли Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер», получив Дэнтона Хейнена, Винсента Деарне, права на 18-летнего шведского форварда Мельвина Фернстрема и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.
«Мы желаем Дэнтону и Винни всего наилучшего в «Питтсбурге» и благодарим их за вклад в этот сезон. Мы очень рады пополнить глубину нашей команды за счет приобретения Маркуса и Дрю.
Маркус обладает хорошими габаритами, размахом и принимает надежные решения с шайбой, а Дрю – умный, универсальный игрок с более мощным телосложением», – сказал Патрик Альвин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ванкувера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем