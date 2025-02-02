Генменеджер «Ванкувера» об обмене с «Питтсбургом»: «Рады пополнить глубину состава за счет Петтерсона и О’Коннора. У Маркуса хорошие габариты, Дрю – умный, универсальный игрок»

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал обмен с «Питтсбургом».

«Пингвинс» обменяли Маркуса Петтерссона и Дрю О’Коннора в «Ванкувер», получив Дэнтона Хейнена, Винсента Деарне, права на 18-летнего шведского форварда Мельвина Фернстрема и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

«Мы желаем Дэнтону и Винни всего наилучшего в «Питтсбурге» и благодарим их за вклад в этот сезон. Мы очень рады пополнить глубину нашей команды за счет приобретения Маркуса и Дрю.

Маркус обладает хорошими габаритами, размахом и принимает надежные решения с шайбой, а Дрю – умный, универсальный игрок с более мощным телосложением», – сказал Патрик Альвин.