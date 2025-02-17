ЦСКА проиграл «Сочи» 3 из 4 матчей в сезоне и дважды подряд. Команда Воробьева – 5-я на Западе
ЦСКА проиграл «Сочи» два матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева потерпела поражение со счетом 1:4 в домашнем матче. Ранее ЦСКА уступил «Сочи» (0:2) на выезде. У армейцев одна победа над «Сочи» за 4 матча в текущем сезоне.
Таким образом, ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками после 55 игр.
«Сочи» набрал 42 очка после 55 матчей, команда Сергея Зубова идет 11-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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