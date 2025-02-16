Макар не сыграл в матче с США из-за болезни. В составе Канады его заменил Харли, который не провел с командой ни одной тренировки

Защитник сборной Канады Кэйл Макар не сыграл в матче с США.

Игрок «Колорадо» не принял участия в матче с американцами (1:3) на Турнире четырех наций из-за болезни.

В составе канадцев его заменил Томас Харли (18:17, «минус 1»), вызванный в Монреаль на фоне пропуска Макаром тренировки в пятницу.

При этом защитнику «Далласа» не разрешили участвовать в утренней раскатке команды, поскольку на ней Макар присутствовал.

Харли был добавлен в состав канадцев только после окончательного решения тренерского штаба о том, что Кэйл пропустит матч. Таким образом, он не провел с командой ни одной тренировки.

Напомним, что ранее у сборной Канады из-за травмы выбыл защитник Ши Теодор.

В заявку на Турнир четырех наций командам можно было включить 7 защитников. Игрок из резерва может быть добавлен только в том случае, если у команды осталось меньше 6 здоровых игроков обороны.