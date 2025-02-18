Депутат Свищев о России и США: «Было бы неплохо сыграть товарищеский матч. Трамп неоднократно отмечал наших хоккеистов. Это было бы круто»
Дмитрий Свищев поддержал идею провести матч по хоккею между Россией и США.
«Хорошее и своевременное предложение. По многим направлениям между Россией и США намечаются сближения позиций и восстановление отношений.
Было бы неплохо сыграть товарищеский матч между нашими странами. Трамп, например, неоднократно отмечал наших хоккеистов. Полностью поддерживаю такую идею.
Хоккейный матч против США – это было бы круто. Там любят хоккей, любят Овечкина», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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