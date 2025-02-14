Защитник «Далласа» Харли будет в резерве сборной Канады на Турнире четырех наций в связи с травмой Теодора

Защитник «Далласа» Томас Харли будет в резерве сборной Канады.

Ожидается, что в пятницу он должен будет отправиться в Бостон.

Сборная Канады в субботу сыграет против США в Монреале, после чего отправится в Бостон на оставшуюся часть Турнира четырех наций.

Защитник «Вегаса » Ши Теодор получил травму руки в первом матче канадцев на турнире – против Швеции (4:3 ОТ). В состав на игру против американцев попадет защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм .

При этом Харли может быть включен в состав только в том случае, если у команды будет менее 6 здоровых защитников.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 53 матча за «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков при полезности «+26» и среднем времени на льду 22:39.