Защитник «Далласа» Харли будет в резерве сборной Канады на Турнире четырех наций в связи с травмой Теодора
Защитник «Далласа» Томас Харли будет в резерве сборной Канады.
Ожидается, что в пятницу он должен будет отправиться в Бостон.
Сборная Канады в субботу сыграет против США в Монреале, после чего отправится в Бостон на оставшуюся часть Турнира четырех наций.
Защитник «Вегаса» Ши Теодор получил травму руки в первом матче канадцев на турнире – против Швеции (4:3 ОТ). В состав на игру против американцев попадет защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм.
При этом Харли может быть включен в состав только в том случае, если у команды будет менее 6 здоровых защитников.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 53 матча за «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков при полезности «+26» и среднем времени на льду 22:39.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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