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  • Батрак о броске Кузнецова в пустые ворота: «Трибуны что кричали про СКА? Всем понятно. Он имел право ответить. Хоккеистов «Северстали» не осуждаю – пошли бы бить и схватили бы дисквалификацию»
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Батрак о броске Кузнецова в пустые ворота: «Трибуны что кричали про СКА? Всем понятно. Он имел право ответить. Хоккеистов «Северстали» не осуждаю – пошли бы бить и схватили бы дисквалификацию»

Артем Батрак высказался о броске Евгения Кузнецова в конце матча с «Северсталью».

СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард петербуржцев Кузнецов отметился дублем. Второй гол он забил на 60-й минуте – в пустые ворота в упор с замаха. 

«Должен ли был так забрасывать Евгений и плохо ли, что «Северсталь» на такой гол никак не отреагировала? Я по-другому скажу. То, что Евгений Кузнецов делает на площадке – это целиком и полностью его точка зрения, его мнение и его выражение своей индивидуальности, своего восприятия того, что происходило вокруг.

Там ведь трибуны что кричали про СКА? Всем понятно? Всем понятно. Нравится это Кузнецову? Не нравится. Как он может ответить? Ну вот он может вот так со злости щелкнуть по пустым воротам. Думал ли Кузнецов, что ему за это что-то будет? Наверняка думал, но ему было на это плевать абсолютно. Имел ли он это право? Да, имел.

Действия хоккеистов «Северстали» не осуждаю. Я их могу понять. Вот такая вот команда. Что «Северсталь» сделала плохого, не став бить Кузнецова? Да ничего плохого не сделала. Кто-нибудь пошел бы бить и схватил дисквалификацию.

Условно обвиняют все «Северсталь» в мягкотелости, добавляя ситуацию с Акользиным и Барберио. А Череповец потом возьмет и займет второе место на Западе. Это ведь тоже возможно. Ну и кто-то разве тогда будет говорить про их мягкотелость, когда они хорошо играют и побеждают?

Ситуация с Кузнецовым – необычная для хоккея. Была эмоциональная игра», – сказал комментатор Артем Батрак.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoСеверсталь
logoСКА
logoАртем Батрак
logoКХЛ
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